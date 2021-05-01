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Su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyaran DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Su hayattır, can almasın"

İHA

Su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyaran DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Su hayattır, can almasın"

Türkiye genelinde sıcak havalar nedeniyle serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin uyarı geldi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan, uyarı levhalarının bulunduğu yerlerden suya girmemelerini istedi. Yıldız, "Burada en büyük görev ailelerimize düşüyor. Çocuklarımıza sahip çıkması gerekiyor. Böyle olumsuz durumların yaşanması bizi üzüyor. DSİ olarak vatandaşların serinlemek için girdiği baraj, gölet ve sulama kanalları gibi sulak alanlarda meydana gelen boğulma vakalarına karşı çeşitli önlemler aldıklarını söyledi.
Sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurumkuruluş temsilcilerine boğulma vakıalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS gönderdiklerini belirten Yıldız, aynı zamanda basın, kamu spotu, SMS yoluyla sistemde kayıtlı kişilere uyarı yapıldığını, baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konulduğunu ve okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vücut ısısı aniden düşüyor
Genel Müdür Yıldız, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine dikkati çekerek, "Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim göstermesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içindeki bitkilerin doğal olarak gelişmesi, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabilmesi ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması risk oluşturuyor" dedi.
Yaz aylarında havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ tarafından çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma vakalarının yaşandığının altını çizen Yıldız, "Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen onlarca çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir. Uzmanlar, deniz, nehir, göl, sulama kanalı veya havuza yüzmek ya da serinlemek için girenlerin çoğunun yüzme bilmediğini ifade ediyor. Biz diyoruz ki su hayattır, can almasın." şeklinde konuştu.
Genel Müdürlük olarak kamu spotuyla bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarının altını çizen Yıldız, "Gölet, baraj ve sulama kanallarında gerekli uyarı levhalarımız var. Suya girilmesinin tehlikeli olduğuna dair uyarı levhalarımız bulunuyor. Sulama kanallımızın çevrelerinde de çitlerimiz var. Özellikle yerleşim yerlerinin içinden geçen kanalların kenarlarında çitlerimiz bulunuyor. Ama buna rağmen çocuklarımız havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için buralara giriyor. Çocuklarımız göletimiz korunaklı olmasına rağmen çitleri keserek suya giriyor. Burada en büyük görev ailelerimize düşüyor. Çocuklarımıza sahip çıkması gerekiyor. Böyle olumsuz durumların yaşanması bizi derinden üzüyor. " ifadelerini kullandı.

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