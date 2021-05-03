Çorum´da tam kapanma denetimi

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da `tam kapanma´ nedeniyle gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Kentte polis ekipleri Gazi Caddesi´nde tam kapanma nedeniyle denetimler gerçekleştirdİ. Ekipler, durdurdukları araç ve yolcuların seyahat izin belgesini sorguladı, denetim noktalarında zaman zaman araç kuyrukları oluştu. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-03 12:19:52



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