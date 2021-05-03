Çorum'da yasağa uymayan 32 şahısa işlem yapıldı

Türkiye genelinde 17 Mayıs’a kadar uygulanacak olan tam kapanma uygulaması devam ederken, denetimler de sürüyor. Kısıtlamaları ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, “29 Nisan02 Mayıs 2021 tarihleri arasında korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, il genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu yerlerde yapılan maske, sosyal mesafe ve sigara denetimleri ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde, il merkezinde 174 şahıs denetlenmiş, 2 şahsa maske takmamak, 29 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulanmıştır. İlçelerimizde yapılan denetimlerde ise bin 182 şahıs kontrol edilmiş, 1 şahsa Ortaköy ilçemizce sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari parası verilmiştir. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kontrol ve denetimlerimiz titizlikle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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