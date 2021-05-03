Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla trafik polisleri tarafından hazırlanan video klip, sosyal medyada ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla 'Trafikte saygı, sevgi ve hoşgörü için söyle' adlı video klip hazırladı. Dron destekli, Hattuşaş ve Alacahöyük antik kentlerinde çekimleri yapılan klipte ekipler, Aşık Veysel´e ait 'Gidiyorum gündüz gece' türküsünü seslendirdi. İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir´in de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni gördü.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-03 17:28:51



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