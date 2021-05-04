Borsa'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkıları ve Sungurlu Ticaret Borsası iş birliğinde, Sungurlu'da 800 ihtiyaç sahibi aileye 100 TL'lik alışveriş çeki dağıtıldı.

İlçedeki 4 ayrı marketten ihtiyaç sahipleri ailelere yardımda bulunulduğunu belirten Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destek verdiği yardımlar, Borsamız Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Kurulu üyeleri ve borsa üyeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her yıl yapılan bu yardımlardan dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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