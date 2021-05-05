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Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüyor, biraz daha sabredelim

DHA

Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüyor, biraz daha sabredelim


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, "İlimizde vaka sayıları geriledi. Biraz daha sabrederek, bu musibetin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 24-30 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasına göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka oranı, Çorum´da önceki hafta 467,25 iken 315,02´ye geriledi. Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Tam kapanma kararının etkisiyle birlikte ilimizde vaka sayılarında kısmi gerileme oldu. Vaka oranları, her 100 bin kişide 315,02´ye düşmüştür. Bu, alınan tedbirlerin son derece yerinde olduğunu gösteriyor" dedi.
'GÜNLÜK VAKA 161´E DÜŞTÜ'
Vaka oranlarında önceki haftaya göre, yüzde 32´lik düşüş gerçekleştiğini açıklayan Vali Çiftçi, "Mayıs ayının ilk 4 gününün rakamlarına baktığımızda, günlük vaka ortalaması, 161 olmuştur. Bu sayının daha da düşeceğini ümit ediyorum. Vatandaşlarımız maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymalı. Kurallara uyarak, aşıyla birlikte millet olarak bu musibetin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.
'201 BİN AŞI YAPILDI'
Kentteki aşılama oranıyla ilgili de bilgi veren Vali Çiftçi, "İlimizde bugün itibarıyla 201 bin aşı rakamına ulaşılmıştır. Bunlardan 115 bini birinci doz, 86 bini de ikinci doz. Ben vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; biraz daha sabrederek, aldığımız tedbirlere riayet ederek, bizlere destek versinler ki bayramdan sonra hep beraber güzel günlere ulaşabilelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-05-05 17:30:11

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