Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Çorum'da Osmancık Caddesi üzerindeki İkbal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen H.K. ile N.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K., yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek akrabası N.K.'yi vurdu. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayın şüphelisi H.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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