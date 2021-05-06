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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı

İHA

Motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı

Çorum’da motosiklete çarpan bir otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Osmancık Caddesi ile Çiftlik Caddesi’nin birleştiği döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BFF 34 plakalı otomobil ile Niyazi D.’nin kullandığı 27 MVİ 10 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken kazaya karışan otomobil kaçtı. Yaralı sürücü vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin artından hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve olay yerinden kaçan diğer sürücü için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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