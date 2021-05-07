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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancıklı pehlivan 41 yıldır güreş tutuyor

İHA

Güreş sporunda kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Grekoromen Güreş A Milli Takım Kamp Müdürü Ömer Topal ata sporumuz için 41 yıldır ter döküyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda güreş tutarak şimdiye kadar 120 madalya kazanma başarısı gösteren Topal, aktif güreş hayatını da sürdürüyor.

Osmancıklı pehlivan 41 yıldır güreş tutuyor

Güreş sporunda kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Grekoromen Güreş A Milli Takım Kamp Müdürü Ömer Topal ata sporumuz için 41 yıldır ter döküyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda güreş tutarak şimdiye kadar 120 madalya kazanma başarısı gösteren Topal, aktif güreş hayatını da sürdürüyor.
2019 yılında Veteranlar Güreş Dünya Şampiyonasında Grekoromen stil 78 kiloda ülkemizi temsil eden ve rakiplerini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olan Ömer Topal, ülkemize madalyalar kazandıracak güreşçilerin kamp sorumluluğunu da taşıyor.

Güreşe 1980 yılında başladı
1968 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya gelen Ömer Topal, 1980 yılında Osmancık Güreş Eğitim Merkezinde yapılan seçmeleri birincilik derecesi ile bitirerek güreş hayatına başladı. 1986 yılında gençler kategorisinde milli takıma seçildi ve Polonya’da yapılan ilk uluslararası turnuvada şampiyon oldu.
Yıldızlar ve Gençlerde Türkiye Şampiyonlukları bulunan Ömer Topal'ın, büyüklerde Türkiye üçüncülüğü, Avrupa ve dünyada düzenlenen bazı turnuvalarda şampiyonluklar elde etti. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda 120 madalya kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden emekli olan Ömer Topal, Grekoromen Güreş A Milli Takım Kamp Müdürü olarak görev yapıyor ve aynı zamanda aktif güreş hayatına devam ediyor. En son 2019 yılında Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasında dünya 3'sü oldu.

"Mücadeleden asla vazgeçmeyin"
Güreş sporu yapmak isteyenlere önerilerde bulunan Ömer Topal, "Bu sporu yapmak isteyenlere en önemli önerim, sürekli çalışmak ve mücadeleden her ne olursa olsun vazgeçmemeleridir. Bu spordaki en önemli faktörler doğru zamanda doğru egzersiz planlarına uyulması, yeterli ve dengeli beslenme ayrıca yeterli dinlenmenin sağlanmasıdır. Sporun doğası gereği bireysel başarının önemli olduğu da bir gerçek, bireysel rekabete girmekten kaçmamak ve buna psikolojik olarak hazırlanmak çok önemli, bazen şartlar olgunlaşmayabilir ve bulunduğunuz şartlarda en iyi olduğunuzu düşünseniz bile hocalarınız eksik olduğunuzu düşünerek sizi takıma almayabilirler. Böyle durumlarda vazgeçmeden eksik yönlerinizi geliştirmeye çalışın ve asla mücadele etmekten vazgeçmeyin. Unutmayın ki başarıya giden yolda bazı zorluklar her zaman karşınıza çıkacaktır" dedi.

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