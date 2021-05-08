Çorum'da belediye 6 yeni park yapacak

Çorum Belediyesi, şehrin değişik bölgelerinde 6 yeni semt parkı yapacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Park Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci ve teknik personelle yaptığı toplantıda çalışmalarına başlanacak olan yeni parklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daha yaşanabilir bir kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, Ulukavak, Kunduzhan, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerine 2021 yılı içerisinde 6 yeni semt parkı kazandıracaklarını vurguladı.

Çorum’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Daha yeşil bir Çorum için aşkla çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde yapacağımız 6 semt parkından 4’ünün ihalesini gerçekleştirdik. 2 parkın ihalesini de kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi.



"Çocuk oyun grupları yenileniyor'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeşil alan ve parklarda yer alan eskiyen çocuk oyun gruplarını yenileriyle değiştireceklerini söyledi. Parklarda geniş kapsamlı tamir, tadilat çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Pandemi sonrası minik yavrularımız için oyun gruplarını yeniliyoruz. Eskiyen, yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileriyle değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın parklar içerinde spor yaptıkları yürüyüş yollarında yıpranan zeminlerle ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Yürüyüş yollarındaki ve çocuk oyun alanlarının zeminlerinde yer alan kauçuk zeminleri de yenileyeceğiz” şeklinde konuştu.

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