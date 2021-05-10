Çorum'un özel misafiri 'leylek'ler geldi, köylüler sevinçle karşıladı

Çorum’da sonbaharda sıcak ülkelere göç eden leyleklerin bahar mevsimiyle birlikte eski yuvalarına geri gelen sevinçle karşılandı.

Her yıl ilkbahar aylarında Dodurga ilçesine bağlı Berk köyüne gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik veya telefon direkleri üzerindeki yuvalarında geçiriyor. Baharın müjdecisi olarak adlandırılan leylekler yuva yaptıkları yerlerde neşeyle karşılanıyor.

Yıllardır Berk köyü ve çevresine gelen leylekler, vatandaşlar tarafından da benimsenirken özel misafir olarak görülüyor. Kızılırmak deltasında bulunan çeltik tarlarında yiyecek ihtiyacını karşılayan leyleklerin bu ay içerisinde yavrulaması bekleniyor.

Berk Köyü sakinlerinden İsmail Aybir, her yıl leyleklerin Mart ayı gibi köylerine geldiğini belirterek, “Ağustos ayında ise gidiyorlar. Onları burada görmek çok güzel. Köylüler de misafir olarak gördükleri leyleklere sahip çıkıyor” dedi.

Baharın müjdecisi olan leyleklerin köye gelmesiyle sevindiklerini dile getiren İlhan Ünal, “Leylekler bölgeye görsellik katmanın yanı sıra doğada zararlı hayvanlarla mücadeleye de katkı sunuyor. Tarım arazilerine de faydalı dokunuyor” ifadelerini kullandı.

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