Çorum’da aşı çalışmaları bayramda da devam edecek

Çorum’da Ramazan Bayramı tatili süresince aşı hizmetlerinin devam edeceği açıklandı.
Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklama da, 1011 ve 12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nde aşılama hizmetlerinin sürdürüleceğini, aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırabileceği bildirildi.
Açılma da ayrıca, 9 günlük tatil sürecinde hastanelerde gece 24:00'a kadar aşılama hizmetlerinin devam edeceği ve aşı olmak için hastaneye gitmek isteyen vatandaşların kısıtlama yasaklarından muaf tutulacağı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.