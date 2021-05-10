Çorum’da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza uygulandı

Çorum’da tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle birlikte denetimler de aralıksız devam ediyor.
İl genelinde hafta sonunda gerçekleştirilen denetimlerde 84 market, 326 araç ve 391 kişi denetlenirken, denetimler sırasında muafiyet, görev ve şehirlerarası seyahat izin belgeleri sorulurken HES kodu ve asayiş yönünden de kontroller yapıldı. Kontrollerde 4 kişinin kısıtlamaları ihlal ettiği, 2 iş yerinin de açılışkapanış saatlerine uymadığı tespit edildi.
Denetimler sonunda 5 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.