Sungurlulu eczacılar meslektaşlarını unutmadı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde görev yapan eczacılar, korana virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

1016 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında Sungurlulu eczacılar, korana virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları için yakalarına siyah kurdele takarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Sungurlu İlçe Temsilcisi Eczacı Bekir Sami Ünsal, "10 Mayıs Pazartesi günü 12.00'da Sungurlu ilçe eczacıları olarak, yakamızda siyah kurdelelerimizle kaybettiğimiz meslektaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. 1. kademe sağlık kuruluşu olarak hizmet vermekte olduğumuz mesleğimiz icabı, bu salgın sürecinde büyük risklere de maruz kalmaktayız. Covid19 nedeniyle kayıp verdiğimiz merhum meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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