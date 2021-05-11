SYDV'dan ihtiyaç sahiplerine 12 milyon lira yardım

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf, tam kapanma döneminde il genelinde ihtiyaç sahiplerine 12 milyon 893 bin 448 lira tutarında ayni ve nakdi yardımda bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, tam kapanma döneminde il geneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardım faaliyetleri kapsamında vakıflara yapılan başvurular neticesinde 869 aileye 229 bin 291 lira değerinde gıda paketi, 2 bin 286 aileye 1 milyon 57 bin 157 lira nakit destek ve Tam kapanma yardımı kapsamında 10 bin 561 aileye 11 milyon 617 bin 100 lira nakit yardım desteği sağlandı. Ayrıca bu dönem içerisinde 31 bin 496 haneye toplamda 1 milyon 55 bin 100 kilogram patates ve soğan muhtaç ailelerin evlerine ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.