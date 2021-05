Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak Belediye Başkanı Aşgın, Bahçelievler, Gülabibey ve Buharaevler Mahallelerinde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi

Çorum Belediyesi tarafından üç mahallede yapımı devam eden Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktaları yakında hizmete girecek. Haziran ayı içerisinde çalışmaları tamamlanacak olan Hanımeli Yöresel Satış Noktalarında özellikle kadınlar el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyip gelir elde edebilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler, Gülabibey ve Buharaevler Mahallelerinde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, “Çorum’da yaşayan kadınlarımız hazırladığı asırlık yöresel lezzetlerin satışa sunacak, aile bütçelerine katkı sağlayacak” dedi.

Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktalarında yöresel lezzetlerin yanı sıra et ve süt ürünlerinin de satılacağının altını çizen Başkan Aşgın, “Çorum Süt Üreticileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kadın Kooperatifleriyle görüşüp anlaşmaya vardık. Günlük taze süt, arı ürünleri de yer alacak” dedi.

Başkan Aşgın, hanimeliyoresel.com internet adresi üzerinden de kadınların dünyanın her noktasına yöresel ürünlerini ulaştırabileceklerini sözlerine ekledi.



'Halk Et ürünleri de satılacak'

Başkan Aşgın, Haziran ayı içerisinde hizmete sunulacak olan Hanımeli Yöresel Satış Noktalarında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Halk Et ürünlerinin de satılacağını söyledi. Başkan Aşgın, ilk olarak Halk Et kavurma ve sucuklarının da satışının yapılacağını vurguladı.

Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktalarında incelemelerin ardından Başkan Aşgın, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel Ürünlerin satışa sunulacağı noktaların oluşturulmasından dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür eden vatandaşlar, satış noktalarının çoğaltılmasını istediler.

