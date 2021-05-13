4 katlı binanın çatısında yangın

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Yusuf ÇINAR/ İSKİLİP (Çorum), (DHA) ÇORUM'un İskilip ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde İsmail Babacan´a ait 4 katlı binanın çatısında dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ve gece bekçileri alandan vatandaşları uzaklaştırırken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2021-05-13 08:49:38



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