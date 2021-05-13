Tarihi Saat Kulesi’ne Doğu Türkistan ve Filistin bayrağı asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Saat Kulesi’ne Doğu Türkistan ve Filistin bayrağı asıldı

İHA

Tarihi Saat Kulesi’ne Doğu Türkistan ve Filistin bayrağı asıldı

Çorum’da tarihi Saat Kulesine Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları asıldı.
Çorum Belediyesi Filistin ve Doğu Türkistan’da zulüm gören mazlumlara destek verdi. Belediye ekipleri, tarihi Saat Kulesi’ni Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı ile donattı.
Zulümle abad olunmayacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Safımız belli olsun diye ecdad yadigarı olan Saat kulemize ortada mazlumların umudu olan Türk bayrağımız, bir yanında Filistin bayrağımız diğer yanında gök mavi Doğu Türkistan bayrağımız yer alıyor. Tarih boyunca nasıl zalimlerin karşısında. Mazlumların yanında olmuşsak bugünde millet olarak, Çorumlular olarak mazlumların yanındayız. Doğu Türkistan’da ve Kudüs’te zulüm gören kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Onların mücadelesini Çorumlular olarak destekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 katlı binanın çatısında yangın
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısında yangın
Başkan Aşgın bayram öncesi 'onları' unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Aşgın bayram öncesi 'onları' unutmadı
Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş Pandemi nedeniyle Çorum’dan geçiş yapan araç sayısında düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş Pandemi nedeniyle ...
Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi
YEREL HABERLER Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar ...
Duvarlardan atlayarak mezar ziyareti yaptılar
YEREL HABERLER Duvarlardan atlayarak mezar ziyareti yaptılar
Evine giderken silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Evine giderken silahlı saldırıda öldü
Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü
Yunus timleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi
YEREL HABERLER Yunus timleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi
Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla buluşacak Belediye Başkanı Aşgın, Bahçelievler, Gülabibey ve Buharaevler Mahallelerinde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Yöresel ürünler Hanımeli ile Çorumlularla ...
Çorum’da motosiklet kazalarında düşüş Trafik polislerinin şok uygulamaları meyvelerini verdi
YEREL HABERLER Çorum’da motosiklet kazalarında düşüş Trafik ...
Belediye ekipleri mezarlıklarda bayram temizliği yaptı
YEREL HABERLER Belediye ekipleri mezarlıklarda bayram temizliği ...
SYDV'dan ihtiyaç sahiplerine 12 milyon lira yardım
YEREL HABERLER SYDV'dan ihtiyaç sahiplerine 12 milyon lira yardım
Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
YEREL HABERLER Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da ...
Otomobil akaryakıt istasyonundaki markete böyle daldı
YEREL HABERLER Otomobil akaryakıt istasyonundaki markete böyle daldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da ...