Eve tüfekle ateş açıp, kartuşları toplayarak kaçtı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, kimliği belirsiz kişi, boş eve pompalı tüfekle ateş açtı. Silaha ait kartuşları da toplayıp, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, binanın 1´inci katındaki boş eve pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, polisler, olay yerinde inceleme yaptı. Tüfeğe ait kartuşları toplayarak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-14 11:09:01



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