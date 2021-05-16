Çorum'da şampiyonluk kutlaması

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) -ÇORUM´da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın taraftarları sokaklara döküldü.

Çorum´da, Süper Lig'de, Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar sokaklara çıktı. Araç konvoyları oluşturan taraftarlar kutlama yaptı. Bahabey ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi başta olmak üzere taraftarlar kentin pek çok bölgesinde araçlarla konvoy halinde kutlama yaptı. Polis ekipleri kalabalık gruplara uyarılarda bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarların konvoy düzenlemesi

-Polis ekiplerinin aldığı önlem

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-16 00:30:58



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