Çorum'da şampiyonluk kutlaması

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) -ÇORUM´da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın taraftarları sokaklara döküldü.
Çorum´da, Süper Lig'de, Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar sokaklara çıktı. Araç konvoyları oluşturan taraftarlar kutlama yaptı. Bahabey ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi başta olmak üzere taraftarlar kentin pek çok bölgesinde araçlarla konvoy halinde kutlama yaptı. Polis ekipleri kalabalık gruplara uyarılarda bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların konvoy düzenlemesi
-Polis ekiplerinin aldığı önlem
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-05-16 00:30:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.