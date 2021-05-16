Çorum'da deprem

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çorum'da saat 02.06'da merkezi Sungurlu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Sungurlu'nıun yanısıra Alaca, Uğurludağ, İskilip, Bayat ilçeleri ile Çorum merkezde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.