Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem



ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli endişe yarattı. Merkez üssü Sungurlu ilçesi ile çevresinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 02.06'da merkez üssü Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 13.94 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sungurlu ile çevresinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Çorum ÇORUM, (DHA)-

2021-05-16 05:20:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.