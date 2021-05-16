Çorum'da iş yerinde çıkan kavga sokakta silahlı çatışmaya dönüştü: 2 yaralı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da otomobil aksesuarı satışı yapılan iş yerinde iki grup arasında çıkan tartışma sokakta silahlı çatışmaya dönüştü. İş yerinde çalışan Tevfik Kaya (26) ve Muhammet Batman'ın yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Olay, saat 20:30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarı ve yedek parça satışı yapılan iş yerine gelen 5 kişi, burada çalışan Tevfik Kaya ve Muhammet Batman ile tartıştı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sokağa taştı. Yaşanan arbede sırasında taraflar tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Silah sesleri mahallede korku ve endişiye neden olurken, kavgada Kaya tabanca ile karın bölgesinden, Batman ise tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı kavganın ardından park halindeki otomobile doğru giden 5 kişiden 1'i, bu sırada devriye görevinde bulunan ve silah sesleri üzerine olay yerine gelen bekçiler tarafından yakalandı. 4 şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı otomobil ise bir süre sonra otoparkta terk edilmiş vaziyette bulundu. Polis, diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Yeri İncele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu kavganın yaşandığı bölgede 2 tabanca, 9 kovan, 1 kartuş ve 7 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-16 06:17:44



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