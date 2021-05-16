Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmanan alkollü olduğu iddia edilen kişi polis tarafından indirildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kale Mahallesi´ndeki Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri polise bir kişinin surlara tırmandığı ihbarında bulundu. Kaleye gelen polis ekibi sur taşlarına tutunarak tırmanan kişinin 8 metre yüksekliğe kadar çıktığını fark etti. Polisin uyarısı ile aşağıya inen ismi açıklanmayan kişinin alkollü olduğu iddia edildi. Çevredekilerin çizgi karakter `Örümcek adam´ benzetmesi yaptığı kişi polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-16 09:51:22



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