Kazaen kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kazayla tabancayla kendini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde tabancayla oynayan Bayram Kolcu (57) silahın kazaen ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesi üzerine bahçeye koşan yakınları, Kolcu’yu kanlar içerisinde buldu. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Kolcu’nun yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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