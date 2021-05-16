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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da hayvan pazarı tekrar açılıyor

İHA

Çorum'da hayvan pazarı tekrar açılıyor

Çorum'da hayvan pazarı tam kapanma sonrasında yeniden açılıyor.
Tam Kapanma sürecinin ardından, 'Kademeli normalleşmenin' başlamasıyla birlikte hayvan pazarı 17 Mayıs Pazartesi günü, saat 06.00 itibariyle yeniden faaliyete geçecek.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecinde hayvan pazarı geçici olarak kapatılmıştı. Tam kapanma sürecinin bitmesiyle birlikte yeniden faaliyete geçecek olan hayvan pazarı hizmete açılacak.
Hayvan pazarında her türlü tedbirlerin alındığını ifade eden Belediye Başkan yardımcısı Lemzi Çöplü, kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte 7 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00 itibariyle hayvan pazarını yeniden hizmete açacaklarını belirtti.
Maske, mesafe ve temizliğe kurallarına uyulması için uyarılarda bulunan Başkan yardımcısı Çöplü, vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi.

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