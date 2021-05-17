Çorum´da 'tam kapanma' sonrası sokaklar doldu



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, 17 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, maske takma zorunluluğuna uyulduğu ancak sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözlemlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma, bu sabah itibari ile sona erdi. Kapanmanın sonra ermesiyle Çorum´da bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Şehrin en işlek noktalarından Gazi ve İnönü caddelerinde banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralları unutuldu. Ayrıca sokağa çıkan bazı vatandaşların, maske takma kuralına da uymadıkları da görüldü.

`YAŞASIN ÖZGÜRLÜK´

Tam kapanmanın sona ermesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Zeynep Yağmur, "Yaşasın özgürlük, bugün kapanma bitti. Günlerdir içerideydik. 17 gündür hiçbir yere gitmedim. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Allah hepimizi daha iyi etsin" dedi.

`BAZILARI KURALLARA UYMUYOR´

İnsanların kurallara uymamasından şikayet eden Alaattin Süt, "Tedbirlere bazı vatandaşlar uyuyor ama bazıları ise uymuyor. Bir kısım kafasına göre hareket ediyor. Kurallara uysaydık şimdi hastalığı sıfırlamıştık, vaka sayısı sıfıra düşerdi. Alınan tedbirlere uyarsak hastalığın da üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-17 15:45:08



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