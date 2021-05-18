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Çorum'da tarihi binayı çöp eve çevirdiler Tarihi binada çöplerin temizlemesinin ardından ilaçlama yapıldı Belediye ekipleri tarihi binaya çöp atan apartmanlara tebligat yaptı

İHA

Çorum'da tarihi binayı çöp eve çevirdiler Tarihi binada çöplerin temizlemesinin ardından ilaçlama yapıldı Belediye ekipleri tarihi binaya çöp atan apartmanlara tebligat yaptı

Çorum’da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp eve dönüştü.
Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak’ta bulunan ve korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir binadan gelen çöp kokularından rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöplerin çevredeki apartmanlardan atıldığını tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu Belediye Encümenine taşıdı.
Encümen kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı. Temizlik İşleri ekiplerinin tarihi binada yaptıkları çalışmayla çöpleri temizlemesinin ardından ilaçlama yapılarak çöplerin atıldığı apartmanlara tebligat bırakıldı.

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