Dernekte kumara 33 bin lira ceza



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da polisin baskın yaptığı dernekte kumar oynayan ve saklanmaya çalışan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gazi Caddesi´nde bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı adreste, çok sayıda deste halinde iskambil kağıdı ele geçirildi. Baskında dernekte saklanmaya çalıştığı da belirlenen 7 kişiye, salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynama suçundan toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-19 16:47:25



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