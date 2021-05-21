'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ters şeride girip kaçtı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da denetimler sırasında polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, `U´ dönüşü yapıp, ters şeride girerek kaçtı. O anlar kameraya yansırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında trafik denetimi gerçekleştirdi. Polisler, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, bulunduğu noktadan otomobiliyle `U´ dönüşü yapıp, ters şeride girerek kaçtı. Sürücü, kavşaktan dönüp girdiği arazide gözden kayboldu. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, kontrol noktasına yakın bir noktada sürücünün `U´ dönüşü yapıp, ters şeride girdiği, trafik polisinin de koşarak aracı durdurmaya çalıştığı görüldü.

Bu arada, yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, 3 araç trafikten menedildi, 35 araç sürücüsüne 16 bin 829 lira, para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-21 11:33:42



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