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TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin”

İHA

TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde devam etsin”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, 19 Mayıs’ta başlattığı Karadeniz turunun son durağı Çorum oldu. Cuma namazını Hz. Ömer Camii’nde kılan Sarıgül, ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Tarımı ihmal eden ülke intihar eder” diyen Sarıgül, “Tarım, Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Çiftçimize tohumu, gübreyi, makineyi bedava verip ürün alma garantisini Türkiye Değişim Partisi olarak sağlayacağız. Otoyollara, köprülere alım garantisi var da çiftçimizin ürettiği ürünlere neden alım garantisi yok. O nedenle alım garantisini mutlaka ve mutlaka biz sağlayacağız. Çiftçilerimizin ürettiği bütün ürünlere alım garantisi vereceğiz. Tarım ve hayvancılık ülkemizin önemli geleceğidir. Sanayi ne kadar önemliyse tarım da önemlidir. Bir şehrin, ülkenin markaları vardır. Bir şehir ve ülke markaları ile güç kazanır. Çorumumuzun tuğlasını marka yapmamız lazım. O fabrikaların bacalarını tüttürmemiz lazım. Çorum nohutunu ve leblebisini marka yaparak dünyayla buluşturmamız lazım. Çorum turizmin başkenti olabilir. Hititler burada yaşadılar. Ama bunu dünya bilmiyor. Çorum inanın ki turizmin de başkenti olabilecek durumda” diye konuştu.
Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi için çağrıda bulunan Sarıgül, “Ülkemizde bir sevgisizlik var. Mutsuzluk var. İşsizlik var. Ve ne yazık ki son zamanlarda görüyorum ki ekonomik intiharlar var. Ekonomik intiharlar bizim belimizi bükmekte. Esnaflarımızın, esnaflarımızın yanında çalışan komilerimizin, garsonlarımızın, ustalarımızın, yardımcı personelin ne kadar mutsuz olduğunu görüyorum. Ankara’ya sesleniyorum. Pandemi sürecinde mutlaka kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi şarttır. Bunu siyasi bir nedenle söylemiyorum. Oy almak için söylemiyorum. Türkiye Değişim Partisi’nin görevi gerçekleri söylemektir. Devletimizin ışığı sönmesin, esnaflarımızın ışığı sönmesin. Şu anda 15 milyon vatandaşımızı konuşuyorum. Yaklaşık 15 aydır hiç açılmayan işletmeler var. Bu işletmelerin de bir an önce açılmasını Ankara’dan talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Üniversite gençlerini kredi borcundan kurtaracaklarını anlatan Sarıgül, konuşmasında şunları kaydetti:
“Kredi yok, karşılıksız burs var. İnsan evladına kredi verir mi? İnsan evladını icraya verir mi? Bu ayıptan Türkiye’yi kurtaracağız. Beyin göçünü durduracağız, ne beyinler Türkiye’den kaçacak, ne de dışarıdaki beyinler gurbette unutulacak. O güzel insanlara, her türlü imkanı sağlayarak ülkemize getireceğiz. Artık internet olmadan yaşanmıyor, her eve, her birime interneti en ucuza, imkan bulursak bedava vereceğiz, bilgisayarı olmayan çocuklarımıza bedava bilgisayar vererek, onları çağın dışında bırakmayacağız. Çiftçiye tohumu, gübreyi ve makineyi bedava verip, ürününü biz peşin para ile alacağız. Projelerimiz saymakla bitmez. Kadrolarımız tanıtmakla bitmez. Çok güçlü, çok hazırlıklı ve çok inançlı olarak geliyoruz. Bize gösterilen ilgiye layık olacağız. Bu coşkuya, bu sevgiye müthiş projelerle cevap vereceğiz. Sözlerimi şöyle bitiriyorum, attığımız her adımda adalet, her adımda bereket, her adımda refah ve huzur olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun.”
Sarıgül, basın toplantısının ardından esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyaretinin ardından Sarıgül, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

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