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Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)

DHA

Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)


ANNE TUTUKLANDI
Çorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık´ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-05-22 18:07:27

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