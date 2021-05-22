Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)

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ANNE TUTUKLANDI

Çorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık´ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-22 18:07:27



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