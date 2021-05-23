Surdan düşen Ferdi´nin ölümünde görgü tanığı: Kadın tekme attı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık´ın (21) ölümüyle ilgili anne Meşhure Arık´ın (44) `kasten öldürme´ suçundan tutuklandığı, soruşturmada, bir görgü tanığının, "Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı" diyerek ifade verdiği ortaya çıktı.
Olay, önceki öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi´nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık´ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık´a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık´ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık´ın cansız bedeni, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
`BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ´
Polisteki sorgusunda, "Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben `düşersin´ dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü" dediği belirtilen anne Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.
Çelişkili ifadeler verdiği tespit edilen Meşhure Arık´ın savcılık sorgusunda, olayın şokunu yaşadığını ve bu nedenle korktuğu için ailesi, polis ya da sağlık ekiplerine haber vermediğini söylediği belirtildi.
`TEKME ATTIĞI´ İDDİASI
Soruşturmada bir görgü tanığının ise "Olay evimin hemen karşısında oldu. Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı" diyerek ifade verdiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-05-23 16:13:31
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