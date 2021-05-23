DKMP’den av sezonu öncesi bilinçlendirme çalışması

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av sezonu öncesi Osmancık’ın köylerinde bilinçlendirme çalışması yaptı.

Konuyla ilgili Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, av sezonu öncesinde Osmancık’a bağlı Doğan ve Gökdere köylerinde, köylülerin yasa dışı ve gece avı yapmamaları konusunda, üreme zamanında yaban hayvanı yavrularına dokunmamaları hususunda, bağ, bahçe, sürülerini ne şartlar altında tüfek kullanarak koruyabilecekleri ve ayrıca sürülerinin yanında av köpeği bulundurmamaları hakkında bilgilendirildi.

Açıklamanın devamında Çorum DKMP’nin av sezonu öncesi köylülerin bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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