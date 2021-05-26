Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı

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Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ev ile alevlerin sıçradığı bitişiğindeki samanlık, kullanılamaz hale geldi.

İskilip'e bağlı Göl köyünde, Recep ve Ayşe Abaz çiftine ait 2 katlı evde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğindeki samanlığa da sıçradı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında ev ve samanlık, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2021-05-26 13:34:46



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