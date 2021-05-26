Kaymakam Eligül’den evi yanan aileye ziyaret

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Gölköy'de çıkan yangında evi kül olan aileyi ziyaret etti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü İsmail Tığlı ve Birlik Müdürü Mehmet Gürbüz ile Gölköy'e giderek incelemelerde bulunan Kaymakam Muharrem Eligül, yangın hakkında bilgi aldı. Yangınzede ailenin evinin kısa sürede yeniden yapılması için AFAD ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden kaynak tahsisi için çalışma başlattıklarını açıklayan Kaymakam Eligül, “Ev tekrar inşa edilene kadar ailemizin ihtiyaçları Kaymakamlığımız Vefa Grubu tarafından karşılanacaktır" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.