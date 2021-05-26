Çorum'da binlerce kaçak tütün ve içki imha edildi

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen kaçak tütün ve ürünleri ile kaçak içkiler, hafriyat alanında yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından içki ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2,5 ton tütün ve tütün mamulü, 1291 paket kaçak sigara, 2 milyon 120 boş makaron, 147 bin 500 dolu makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 bin 190 litre kaçak ya da sahte içki, çeşitli büyüklüklerde bidon, cam ve pet şişe ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler polisin denetiminde Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında yakılarak imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-26 19:40:56



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