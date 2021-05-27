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ÇORBİS’e tandem bisiklet eklendi, elektrikli scooter yolda

İHA

ÇORBİS’e tandem bisiklet eklendi, elektrikli scooter yolda

Çorum’un akıllı bisiklet sistemi ÇORBİS’e yeni bir hizmet daha eklendi. Mevcutta 8 mobil istasyon, 96 park ünitesi ve 50 bisikletle hizmet veren ÇORBİS sistemine son olarak tandem (çift kişilik) bisiklet dahil edildi.
Çorum Belediyesinin Millet Bahçesi’nde bulunan ÇORBİS istasyonuna eklenen tandem bisiklet hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇORBİS uygulamasının geçen yıldan bu yana başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.
Tandem bisikletin Çorum halkının hizmetinde olduğunu belirten Çöplü, bundan sonraki süreçte taleplere göre sayının artırılacağını kaydetti. ÇORBİS’in yanı sıra elektrikli scooter’ların da sisteme dâhil edilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çöplü, elektrikli scooter’ların çok yakında hizmete gireceğini vurguladı.
Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorumluların ÇORBİS’e yoğun ilgi gösterdiğini belirterek talepler doğrultusunda yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

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