Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken sürücü yaralandı.

Kaza, SungurluKırıkkale karayolu 6. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine Dursun Tuncer yönetimindeki 19 KE 858 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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