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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık hizmeti

İHA

OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık hizmeti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “Eİhracat Uygulamaları İşletme Danışmanlığı” projesini hayata geçirdi.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tan 5’er firmanın yer aldığı uygulama kapsamında ihracat yapan ve bu ihracatını elektronik ortama taşıma potansiyeli olan firmaların başvuruları kabul edildi.
TR83 Bölgesinde yer alan 20 firmanın yer aldığı bu faaliyet kapsamında öncelikle 2 günlük eihracat ve mevzuat eğitimi, ardından 2021 yılı sonuna kadar her bir firmaya ayda 4 saat ve toplamda 28 saat olmak üzere birebir danışmanlık verilecek.
Çorum TSO eğitim salonunda başlayan eğitimde, “ETicaret ve Eİhracat Temel Bilgiler ve Pazar Analizi”, “Devlet Teşvikleri Lojistik Süreçler ve Eİhracata Uygun ETicaret Altyapısı”, “Pazarlama Araçları ve Marka Bilinirliği”, “Sosyal Medya Reklamcılığı ve Stratejiler” konularına giriş yapıldı.
Eğitimin ardından başlayacak danışmanlık sürecinde, firmaların mevcut durum analizleri yapılarak eihracata hazırlık ortamı tespit edilecek. Ürün, marka, ambalajlama, hedef pazarlar ve müşteriler (global pazaryerleri ve ülkeler), tanıtım, fiyatlandırma politikası, site kurulum/mevcutsa iyileştirme süreçleri, ödeme sistemleri, belgelendirme, ürün iade süreçleri, güvenlik, lojistik stratejisi, kurumsal süreç yönetimi, hukuki durum, satış sonrası hizmetler gibi konuları da kapsayacak şekilde firma eihracat stratejisi belirlenecek.
Eihracat stratejisi doğrultusunda firma eksiklikleri ve bunların muhtemel maliyetleri (belgelendirme, site kurulum/iyileştirme, global pazaryerleri giriş/üyelik bedelleri, marka çalışmaları vb.) tespit edilerek raporlanacak ve temel düzeyde olacak şekilde eihracat web altyapısının kurulumu ve/veya iyileştirilmesi ile firma başına en fazla 1 adet global pazaryerine giriş maliyeti karşılanacaktır. Eihracat portalı (global pazaryeri ve/veya firma web sitesi) danışmanlık süresi boyunca firma adına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca yüklenici tarafından yönetilecek.

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