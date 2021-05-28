Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi. Kaza da, 2 kişi yaralandı.
Kaza, SungurluKırıkkale karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Nurettin Akbaş (60) yönetimindeki 06 CDR 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Yol kenarındaki kum yığınına çarparak durabilen otomobilde, sürücü Nurettin Akbaş ile araçta yolcu olarak bulunan Cihan Akbaş (58) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
YEREL HABERLER Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık ...
Milli servete maganda kurşunu Çorum’da tabelalar magandaların hedef tahtası oldu
YEREL HABERLER Milli servete maganda kurşunu Çorum’da tabelalar ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla ...
ÇORBİS’e tandem bisiklet eklendi, elektrikli scooter yolda
YEREL HABERLER ÇORBİS’e tandem bisiklet eklendi, elektrikli scooter ...
Osmancık'ta kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Osmancık'ta kan bağışı kampanyası
AK Partili Çelik, “Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur”
YEREL HABERLER AK Partili Çelik, “Hayatlarına son verilen yalnızca ...
Sivil toplum kuruluşlarına eğitim
YEREL HABERLER Sivil toplum kuruluşlarına eğitim
Çorum Belediyesi'nden yeni bisiklet yolu
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden yeni bisiklet yolu
Çorum'da binlerce kaçak tütün ve içki imha edildi
YEREL HABERLER Çorum'da binlerce kaçak tütün ve içki imha edildi
AK Parti milletvekili Kavuncu: “Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız”
YEREL HABERLER AK Parti milletvekili Kavuncu: “Türkiye emin ...
Kaymakam Eligül’den evi yanan aileye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Eligül’den evi yanan aileye ziyaret
Bayat Ovası'nda 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu Bayat Ovası’ndaki kuraklığın etkilediği tarım arazilerinde verim oranı yüzde 20 seviyelerine düştü
YEREL HABERLER Bayat Ovası'nda 250 bin dönüm tarım arazisini ...
Piyasa değeri 10 milyon TL, hepsi böyle imha edildi
YEREL HABERLER Piyasa değeri 10 milyon TL, hepsi böyle imha edildi
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu
Çorum'da engelli bireyler istihdama kazandırılacak
YEREL HABERLER Çorum'da engelli bireyler istihdama kazandırılacak
Çorum'da bir ev, samanlık ve ahır yandı
YEREL HABERLER Çorum'da bir ev, samanlık ve ahır yandı
Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
YEREL HABERLER Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
Kontrolden çıkan otomobil hafriyat alanına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Kazada hayatını kaybeden Hayrani Çağlar'ın Eskişehir'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil hafriyat alanına uçtu: 1 ...