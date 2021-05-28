Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi. Kaza da, 2 kişi yaralandı.

Kaza, SungurluKırıkkale karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Nurettin Akbaş (60) yönetimindeki 06 CDR 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Yol kenarındaki kum yığınına çarparak durabilen otomobilde, sürücü Nurettin Akbaş ile araçta yolcu olarak bulunan Cihan Akbaş (58) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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