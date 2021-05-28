İskilip’te kanser taraması yapılacak

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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri sonucu İl Sağlık Müdürlüğü ve Kadın Adaylarını Destekleme Derneği işbirliğinde ilçede yaşayan kadınlara kanser taraması yapılacak.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 3065 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması (HPV testi), 4069 yaş arasındaki kadınlara ise meme kanseri taraması (Mamografi) yapılacak.

Başkan Ali Sülük konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "12 Haziran tarihleri arasında belediye otoparkı içerisine kurulacak mobil araçla İl Sağlık Müdürlüğü ve Kadın Adaylarını Destekleme Derneği işbirliği içerisinde ilçemizdeki kadınlarımıza kanser taramasını ücretsiz yapacağız. Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

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