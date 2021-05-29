Safra kesesinden çıkan 5 bin taşı, 3 sağlık personeli 1 saatte saydı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Mehmet Bezirci´nin (63), safra kesesinden ameliyatla 5 bin 58 taş çıkarıldı. Taşlar, 3 sağlık personelince yaklaşık 1 saatte sayıldı.

Kent merkezinde yaşayan Mehmet Bezirci, karın ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Bezirci´nin safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Aziz Cengiz ve Doktor Mustafa Yiğit tarafından ameliyata alınan Bezirci´nin safra kesesinden, 5 bin 58 taş çıkarıldı. Bezirci´nin tedbir amaçlı tedavisi sürerken, çıkarılan taşlar 3 sağlık personeli tarafından yaklaşık 1 saatte ancak sayılabildi.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Aziz Cengiz, "Hastamız karın ağrısı, hazımsızlık ve karında şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın safra kesesinde çok sayıda taş olduğunu tespit ettik ve yapılan ameliyatta 5 bin 58 adet taş çıkarıldı. Tabi çıkan taş sayısı bizi oldukça şaşırttı, hastamızın sağlık durumu gayet iyi" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-05-29 14:50:44



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