Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı

İHA

Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba, oğul yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Ayağıbüyük köyünde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.K. ve oğlu E.K. ile O.K arasında köyde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. pompalı tüfek ile E.K. ve A.K. ateş ederek yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan E.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücuduna saçma isabet eden babanın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O.K. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safra kesesinden çıkan 5 bin taşı, 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
YEREL HABERLER Safra kesesinden çıkan 5 bin taşı, 3 sağlık personeli ...
Safra kesesi değil adeta taş ocağı Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı Taşları 3 kişi yarım saatte sayabildi
YEREL HABERLER Safra kesesi değil adeta taş ocağı Safra kesesinden 5 ...
İskilip’te kanser taraması yapılacak
YEREL HABERLER İskilip’te kanser taraması yapılacak
Tarihi Kanara çeşmesi restore ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi Kanara çeşmesi restore ediliyor
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
YEREL HABERLER Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık ...
Milli servete maganda kurşunu Çorum’da tabelalar magandaların hedef tahtası oldu
YEREL HABERLER Milli servete maganda kurşunu Çorum’da tabelalar ...
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla ...
ÇORBİS’e tandem bisiklet eklendi, elektrikli scooter yolda
YEREL HABERLER ÇORBİS’e tandem bisiklet eklendi, elektrikli scooter ...
Osmancık'ta kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Osmancık'ta kan bağışı kampanyası
AK Partili Çelik, “Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur”
YEREL HABERLER AK Partili Çelik, “Hayatlarına son verilen yalnızca ...