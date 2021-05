Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı

Her şeyini kaybedebilirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba, oğul yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ayağıbüyük köyünde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.K. ve oğlu E.K. ile O.K arasında köyde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. pompalı tüfek ile E.K. ve A.K. ateş ederek yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan E.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücuduna saçma isabet eden babanın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O.K. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

