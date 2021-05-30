Alaca’da Hünnap meyvesi yetiştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaca’da Hünnap meyvesi yetiştirilecek

İHA

Alaca’da Hünnap meyvesi yetiştirilecek

Çorum’un Alaca ilçesinde, içersinde bir çok vitamin barındıran ve yapılan araştırmalarda kanser önleyici özellikleri ortaya çıkan Hünnap meyvesi yetiştirilecek.
Alaca kent konseyi yürütme kurulu üyesi İsmail Gençtürk’ün girişimleri sonucunda ilçeye getirilen Hünnap meyvesi yetiştirilmek üzere ilçe halkına dağıtıldı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Hünnap meyvesinin Alaca’da verimli olacağına inandığını kaydeden İsmail Gençtürk, "İlçemizde yetiştirilmek üzere çalışma yaptığımız Hünnap meyvesi agaç dikim projesi nihayet gerçekleşti. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen ilçe yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla olan Hünnap meyvesinin ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişen bir meyve olduğunu ve çok faydalı olan bu meyvenin vücudun birçok organına iyi geldiğini kaydeden İsmail Gençtürk, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu meyvenin ilçemizde de verimli şekilde yetiştirilebileceğini öğrendik. İlçe yöneticilerimizin katkıları ile temin ettiğimiz fidanları yetiştirilmek üzere gönüllü hemşehrilerimize dağıttık. Hünnap meyvesi ilk olarak yeşil renkte büyümeye başlayan sonbahar güneşinde bekledikten sonra kırmızı ve kahverengi arasında renge dönen bir meyvedir. Dış yüzeyi hafif sert olan bu meyve zeytine benzeyen bir görünüme sahiptir. Birçok meyvede olduğu gibi yeşil hali ekşi bir tada sahip iken renginin koyulaşması ile birlikte tadı da güzelleşir. Dünyaya Çin’den yayılan hünnap meyvesi çok uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılmaktadır" dedi.
Son yıllarda Hünnap meyvesi ile ilgili yapılan birçok araştırma bulunduğunu, bu araştırmalar sonucuda bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya çıktığını aktaran Gençtürk, "Kanseri önleyici özelliklere sahip olduğu bilinen hünnap meyvesi, son yılların en çok görülen hastalıklarından kanser türleri ile mücadelede oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Zengin içeriği sayesinde doğal bir sakinleştirici görevi gören hünnap meyvesi tüketimi tavsiye edilen meyvelerin başında gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu meyva kabızlık problemini tedavi etmektedir. Günlük potasyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilen hünnap yaşlanma belirtilerini yok ederken güneş yanıkları ve cilt kızarıklıklarına iyi gelmektedir. Soğuk algınlığı ve öksürüğe de iyi geldiği belirlenen bu meyve kanı temizleyerek toksik maddelerin de vücuttan atılmasını sağlamaktadır" şeklinde konuştu.
Çin hurması olarak da bilinen hünnap'nın Güney Asya'ya özgü bir meyve olduğunu ve ülkemizde de Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmeye başlandığını hatırlatan İsmail Gençtürk, Çin kayıtlarında 2.500 yıl öncesine dayanan hünnap'ın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Kaymakam Kürşat Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Demiral ve Halk Eğitim Merkez Müdürü Nihat Haluk Uğraş'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Ceylan: "İstişare ve ulaşılabilir olmayı siyasetimizin merkezine aldık" AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan; “2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye’yi milletle el ele inşa edeceğiz” “İstişareyi ve ulaşılabilir olmayı siyasetimizin merkezine aldık”
YEREL HABERLER AK Partili Ceylan: "İstişare ve ulaşılabilir olmayı ...
7. Hitit Öğrenci Kongresi başladı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk: “Amacımız, öğrencilerimizin, özellikle akademisyen adaylarının potansiyelini buluşturmak”
YEREL HABERLER 7. Hitit Öğrenci Kongresi başladı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti
YEREL HABERLER Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye ...
TESK’i ziyaret ederek taleplerini aktaran ÇESOB Başkanı Recep Gür: "Esnafa acil can suyu kredisi verilmeli" "Torba Yasa’nın çıkarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür ederim"
YEREL HABERLER TESK’i ziyaret ederek taleplerini aktaran ÇESOB ...
Çorum Belediyesi'nden vatandaşlara dondurma ikramı
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden vatandaşlara dondurma ikramı
Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı
YEREL HABERLER Baba ve oğul silahlı kavgada yaralandı
Safra kesesinden çıkan 5 bin taşı, 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
YEREL HABERLER Safra kesesinden çıkan 5 bin taşı, 3 sağlık personeli ...
Safra kesesi değil adeta taş ocağı Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı Taşları 3 kişi yarım saatte sayabildi
YEREL HABERLER Safra kesesi değil adeta taş ocağı Safra kesesinden 5 ...
İskilip’te kanser taraması yapılacak
YEREL HABERLER İskilip’te kanser taraması yapılacak
Tarihi Kanara çeşmesi restore ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi Kanara çeşmesi restore ediliyor
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
YEREL HABERLER Tarihi kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı
OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER OKA’dan uygulamalı e-ihracata başlama danışmanlık ...
Milli servete maganda kurşunu Çorum’da tabelalar magandaların hedef tahtası oldu
YEREL HABERLER Milli servete maganda kurşunu Çorum’da tabelalar ...