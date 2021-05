AK Partili Ceylan: "İstişare ve ulaşılabilir olmayı siyasetimizin merkezine aldık" AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan; “2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye’yi milletle el ele inşa edeceğiz” “İstişareyi ve ulaşılabilir olmayı siyasetimizin merkezine aldık”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıda 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir Türkiye’yi milletle el ele inşa edeceklerini vurgulayan milletvekili Ceylan, “Bu milletin ve ümmetin sesi, iradesi ve vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, aziz milletimizin tarihteki büyük iddiasının, tasavvurunun sorumluluğunu yüklenmiş bir gönül hareketi, bir millet hareketi olarak kurularak günümüze kadar ülkemizi her alanda daha saygın bir şekilde hep ileriye taşıyan hep diri, hep heyecanlı şekilde durmadan yorulmadan milletimizle yan yana yürüdüğümüz bu kutlu dava yolunda Allah yâr ve yardımcımız olsun. AK Partimiz kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın ve diğergamlığın, millet aşkının adıdır” dedi.



İstişareyi ve ulaşılabilir olmayı siyasetin merkezine aldıklarını belirten milletvekili Ceylan, demokrasinin ilk adımı olan muhtarların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarların yanında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kurduğunun altını çizen Ceylan, kendilerinin de muhtarlarla iyi bir diyalog kurmaya çalıştığını kaydetti.



Ceylan, “Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır. Sizlerin sayesinde bizler hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırırken daha çok mutlu oluyoruz. Asıl teşekkürü biz sizlere borçluyuz. Türkiye'nin yönetim sisteminin en küçük birimi olan köy ve mahallelerin huzuru, gelişmesi, insanlar arasındaki dayanışmanın, iş birliğinin güçlenmesi konusunda siz değerli muhtarlarımızın yaptığı çalışmalar ile devletimizin köy ve mahallelerimizdeki gözü kulağı, eli kolu, sessiz nefesi, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi olan muhtarlarımızla bundan önce olduğu gibi bundan sonrada daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

İstişare toplantısında köy muhtarları, kırsala yapılan hizmetlere öncülük ederek verdiği desteklerden dolayı AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler.

