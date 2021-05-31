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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülke ekonomisine yıllık 30 milyon TL katkı sağlayacak proje hızla ilerliyor

İHA

Ülke ekonomisine yıllık 30 milyon TL katkı sağlayacak proje hızla ilerliyor

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 50 yıllık rüyanın gerçekleştiğinde ekonomiye yıllık 30 milyon TL katkı sağlayacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çorum ve Çankırı’daki tarım arazilerini bereketlendirecek olan Kızılırmak Tımarlı Sulama Projesi 2. kısım proje inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.
Proje münbit toprakları modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerin de yüzlerini güldürecek. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 30 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak olan proje, 15 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açacak. İskilip ziyaretinde yüklenici firma sahibi Nurettin Yılmaz ile bir araya gelen milletvekili Erol Kavuncu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Projenin bölgenin 50 yıllık özlemi olduğunu vurgulayan Kavuncu, suyun hayat, gelişme ve refah olduğunu belirterek, “Hayalimiz olan bu projeye 35 yıl önce başlandı. Yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayacak bu projenin1995 yılında Çorum etabı durduruldu. 2015 yılında raflardan inerek tekrar çalışmalara başlandı. 2018 yılına gelindiğinde dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle proje tekrar askıya alınma noktasına geldi. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmeler sonunda verdiği talimat sonucu projenin devam ettirilmesi kararı alındı. Bugün Tımarlı’dan başlayan projeyi 2021 yılı sonu, en geç 2022 yılı ortasında tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.
Milletvekili Kavuncu, projenin bitmesiyle Eskialibey köyünde 7 bin 30 dekar, Köpüklü köyünde 410 dekar, Toyhane köyünde 15 bin 350 dekar, Saray köyünde 7 bin 340 dekar, Aşağı Emirhalil köyünde 6 bin 630 dekar, Yerliköy’de 14 bin 200 dekar, Çukur köyünde 10 bin 360 dekar, Ambarcı köyünde 5 bin 700 dekar, Eskiçeltek köyünde 4 bin 770 dekar, Kırköy bin 740 detar, Yarımca köyünde bin 40 dekar, Kulçelteği köyünde 230 dekar olmak üzere toplam 74 bin 630 dekar arazinin suya kavuşacağını açıkladı.
Yüklenici firma sahibi Nurettin Yılmaz ise proje kapsamında sulanması hedeflenen 85 bin 820 dekar alana ait imalatın yüzde 82’sinin tamamlandığı bildirdi.
Yılmaz, “Çorum sınırları içerisinde olan 74 bin 630 dekar alana hizmet eden Sol 2 ana kanalında km: 30+150 e kadar palye ve platform kazısı, kanal iç kazısı ile 1. 2 kademe betonları tamamlanmıştır. Sol2 ana kanalına ait yedek hatlarda B1 ile B22 arasında 42 adet yedek ve tersiyer hatların boru döşeme imalatları tamamlanarak, bu hatlar üzerinde bulunan sanat yapılarının da imalatları yapılmıştır. Bu kapsamda İşin 1. Aşaması olan 36 bin 300 dekar olan sulama alanının yüzde 95’i, bu kısımlarda toplam 62 bin 80 metrenin arazi yolları tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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