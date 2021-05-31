Çorum-İskilip karayolunda hedef 2023 yılı olarak belirlendi

Çorumİskilip karayolunun 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorumİskilip karayolu yapımını üstlenen firmaların yetkilileri ile İskilip’te bir araya geldi. Kavuncu, görüşmede Çorumİskilip karayolundaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bugüne kadar Haramideresine kadar olan 25 kilometrelik bölümde çalışmaların tamamlandığını belirten Milletvekili Erol Kavuncu, hedefilerinin 2023 yılında Çorumİskilip karayolunu bitirmek olduğunu söyledi.

Proje tamamlandığında Çorum’dan İskilip, İskilip’ten de Çorum’a ulaşımın kolaylıkla sağlandığı bir yol haline geleceğini dile getiren Kavuncu, “İnşallah 2023 yılına kadar Çorumİskilip karayolunu tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. AK Parti iktidarında Çorum’a ulaşımda 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. AK Parti iktidarının da en iddialı olduğu alanlardan birisi ulaşım. Bu alanda ciddi mesafeler kat edildi. Bu alandaki başarımıza bir gölge düşmesini de istemiyoruz” şeklinde konuştu.

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