İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı: “Çorum’da 71 bin 179 korona virüs vakası görüldü, bin 85 kişi hayatını kaybetti”

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ömer Sobacı, Çorum’da 19 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 71 bin 179 korona virüs vakası görüldüğünü, 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere bin 85 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katıldığı bir programda pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, "Çorum’da ilk vakanın 19 Mart 2020 tarihinde Osmancık Devlet Hastanesi'nde görüldü. Komşu ülkelerde korona virüs vakaları artmaya başladığı andan itibaren sağlık müdürlüğü olarak gereken tüm önlemleri zamanında almak üzere planlamalar yaptık. Bu planlamalar öncelikle pandemi hastanesi olarak belirlenen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, sonrasında vakaların artması ile birlikte tüm hastanelerimizde yapılmıştır” dedi.

Çorum’da aşı çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, “26 Mayıs tarihi itibariyle aşı yapılması gereken hedef nüfus sayımız 189 bin 703 olup bunlardan 106 bin 245'i iki doz aşısını yaptırmış bulunmaktadır. 33 bin 320 vatandaşımız ise ilk dozunu yaptırmış olup ikinci dozunu yaptırmayı beklemektedir. Aşı hakkı tanımlanan 50 bin 138 vatandaşımız ise henüz aşı başvurusunda bulunmamıştır. Bu vatandaşlarımıza tüm sağlık tesislerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim. Aşı hakkı tanımlanan 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yüzde 84,5’i aşılarını yaptırdı. Yaşlı, engelli ve koruma evlerinde bulunanların yüzde 87,5’i aşılandı. 55 ve 64 yaş arasında ise aşılama oranı yüzde 63,9'dur. Haziran ayı sonu itibari ile ilimizde aşı hakkı bulunan tüm vatandaşlarımızın aşılanacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Çorum'da nüfusun 3'te 1’inin aşılandığını bildiren Sobacı, “Herkese yetecek kadar aşı önümüzdeki aylarda gelecek. Yoğun bir aşılama çalışması ve yerli aşıların da seri üretime başlamasıyla birlikte bu süreci inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Tedbirleri elden bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Çorum’da Covid19'un İngiliz ve Afrika varyantlarının görüldüğünü kaydeden Ömer Sobacı, Hindistan varyantının ise şu ana kadar görülmediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.