Başkan Gelgör yaralı astsubayı hastanede ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kuzey Irak’ta hain saldırı sonucu yaralanan komando Astsubay Apdul Kadir Üstün’ü tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Gazi Apdul Kadir Üstün ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan başkan Gelgör, “Kuzey Irak Kalkauç tepesinde hain saldırı sonucu yaralanan hemşerimiz komando Astsubay Apdul Kadir Üstün’ü ve ailesini tedavi gördüğü GATA’da Şalpazarı Belediye Başkanımız Refik Kurukız ile birlikte ziyaret ettik. Tüm Osmancık halkı adına geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Gazimize Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.